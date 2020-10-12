Закрытие поступивших на 115 заявок без реального выполнения будет пресекаться на корню - Кухарев

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания в мэрии поручил на корню пресекать случаи, когда заявки, поступающие на 115, закрывают, не выполнив работы. Об этом информирует Telegram-канал "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"Такие факты - грубое нарушение исполнителем должностных обязанностей. И если они будут иметь место, исполнителя уволят. Это касается не только работников ЖКХ, но и остальных коммунальных предприятий столицы. Для большинства горожан вопросы, касающиеся коммунального хозяйства, являются первоочередными", - подчеркнул Владимир Кухарев.

Он добавил, что разработан регламент работы с заявками, поступающими от жителей. Там четко прописаны обязанности контакт-центра ЖКХ, эксплуатирующих организаций, конкретные сроки выполнения тех или иных обращений и ответственность.-0-