Закрытие третьего трудового семестра пройдет сегодня в Могилеве

6 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Закрытие третьего трудового семестра пройдет сегодня в актовом зале могилевской средней школы №46. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете ОО БРСМ.

"В 14.00 у входа в школу состоится открытие памятной таблички "Пабудавана з удзелам студатрада". Летом этого года на строительной площадке, где теперь стоит новая школа, трудились семь студотрядов - около 100 студентов и учащихся Белорусско-Российского университета и архитектурно-строительного колледжа, - отметили в областном комитете БРСМ. - Позже, в 14.20, в актовом зале пройдет закрытие третьего трудового семестра. В торжественной обстановке награды получат лучшие командиры, комиссары и бойцы студенческих отрядов. Также состоится чествование штабов трудовых дел учреждений образования и лучших нанимателей Могилевской области".

В холле школы для гостей и участников мероприятия будет организована выставка "Биография молодости нашей".

В Могилевской области в текущем году было организовано 257 студенческих отрядов, участниками которых стали более 3 тыс. человек.-0-