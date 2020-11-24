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24 ноября 2020, 07:02

Закрытие третьего трудового семестра состоится в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

24 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Закрытие третьего трудового семестра пройдет сегодня в Могилеве, сообщили БЕЛТА в горкоме БРСМ.

На торжественной церемонии будут подведены итоги трудоустройства молодежи за 2020 год. Лучшие студенческие отряды, командиры и комиссары получат награды за работу. Участниками мероприятия станут лучшие студотряды, руководители организаций, где трудились студенты, лучшие штабы трудовых дел, представители областного исполнительного комитета и республиканского штаба студенческих отрядов.

Организовали мероприятие Могилевский городской исполнительный комитет и горком БРСМ.

В 2020 году в 42 студенческих отрядах были трудоустроены более 600 человек. Была организована работа 22 выездных студотрядов в стране, в них трудились более 350 человек. Выездные отряды работали на атомной электростанции под Островцом, на ЗАО "Атлант", КУП "Минскхлебпром", ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод", в детских оздоровительных лагерях.

В этом году статус областной молодежной стройки получила поликлиника в могилевском микрорайоне Казимировка, где работали четыре студенческих отряда - всего 69 человек.-0-

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