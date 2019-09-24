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24 сентября 2019, 09:41

Закрыто движение по мосту через Птичь в Октябрьском районе

Фото МЧС
Фото МЧС

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Закрыто движение по деревянному мосту через реку Птичь в Октябрьском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о повреждении деревянного моста через Птичь на автодороге возле деревни Рожанов Октябрьского района поступило в МЧС 23 сентября в 19.33. Длина моста - 109,3 м, ширина - 6,5 м, высота над рекой - 1,5 м, установленная грузоподъемность - до 23 т. Мост является временным - до момента завершения ремонта основного железобетонного моста.

Работники ДРСУ провели обследование строительных конструкций, обнаружили дефекты, свидетельствующие об аварийном состоянии сооружения. Для предотвращения обрушения конструкций принято решение о запрете движения автотранспорта.

Проработан вопрос объезда, а также перенаправления транспортных средств. Как отметили в МЧС, объезд осуществляется по автодороге Н4265 до агрогородка Катка Глусского района Могилевской области и по республиканской дороге Р34 (32 км). Жителей района МЧС оповестило через СМС-рассылку.

На заседании районной комиссии по ЧС приняты решения по организации круглосуточного дежурства и регулировки движения автотранспорта силами РОВД и о проведении ремонтных работ.-0-

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