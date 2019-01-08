Закрывается движение транспорта на двух путепроводах МКАД

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по путепроводам на 3-м и 25-м км МКАД закрывается с сегодняшнего дня, сообщили БЕЛТА в ГП "Гордорстрой".

На время ремонта транспорт на 3-м км МКАД (в районе ул. Франциска Скорины) будет ходить по внешнему кольцу: по двум полосам дороги со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной - в обратном направлении. На 25-м км (в районе ул. Наполеона Орды и поворота на филиал БГУ) машины поедут по внутреннему кольцу: здесь выделят две полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы и одну полосу для движения в обратную сторону.

К концу мая оба путепровода снова откроются для движения: во время II Европейских игр объекты будут функционировать. Затем ремонт продолжится. Капитальный ремонт мостовых сооружений, который стартовал 26 декабря минувшего года, завершится к концу 2019 года.

"Гордорстрой" приносит извинения за неудобства для автомобилистов и просит предприятия пересмотреть графики и маршруты своих поездок с исключением движения в часы пик на указанных участках МКАД.

В связи с ремонтом изменится и схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрута №47С со стороны ул. Казинца в направлении филиала БГУ будут ходить по МКАД до транспортной развязки с просп. Дзержинского с разворотом на ней, затем по МКАД и ул. Курчатова с выполнением остановки "Поворот на филиал БГУ", в обратном направлении без изменений. Работа автобусного маршрута организуется по субботам до 16.00 по особому расписанию.

Движение автобусов маршрута №96 организуется в направлении филиала БГУ без изменений, от филиала БГУ - через аг. Щомыслица с выполнением всех остановочных пунктов аналогично маршруту №132 (из обслуживания маршрута исключаются остановки "Факультет радиофизики", "Курчатова"); автобусов маршрута №28 в направлении ДС "Серова" от просп. Любимова - по просп. Дзержинского, МКАД, ул. Казинца и далее по маршруту, в обратном направлении без изменений.-0-