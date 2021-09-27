27 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Закупочные цены на овощи и фрукты в Могилевской области выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела заготовок, внешнеэкономической деятельности и рынков облпотребсоюза Алексей Сиротин.

"Сейчас сезон закладки запасов под потребность предприятий торговли и общественного питания на межсезонный период, - подчеркнул Алексей Сиротин. - Например, для промышленной переработки урожая текущего года кооператоры заготовили почти 8 тыс. т яблок, цена за 1 кг составила для населения от 22 копеек. Закупаем у населения картофель и лук, позже начнем заготавливать капусту. Закупочные цены достойные и по сравнению с прошлым годом существенно подросли. Например, картофель в этом году забираем за 60-70 копеек, а в прошлом цена на него не поднималась выше 40 копеек. Всего планируем заложить на межсезонье порядка 700 т картофеля и столько же овощей и фруктов в ассортименте".

По его словам, с первой декады сентября в Могилевской области начали заготавливать клюкву. Сезон сбора продлится до ноября. "Прошлый год был очень урожайным, что позволило нам заготовить 100 т клюквы, - отметил он. - В этом году погодные условия существенно повлияли на качество и количество ягод. Планируем закупить до 80 т клюквы. Тем более, что цена дня населения за 1 кг хорошая - Br5, это примерно на Br1-2 выше прошлогодней".

Приступили кооператоры и к заготовке грибов: уже закуплено 4 т. В приоритете подберезовики, подосиновики и боровики. В зависимости от вида и качества гриба цена за 1 кг может доходить до Br10.-0-