Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

16 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в Северном городке появился зал для таиландского бокса, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Анатолий Симончик.

В Беларуси реализуют благотворительный проект "Смелый шаг". Его инициаторы - Президентский спортивный клуб при поддержке МВД и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса. "Цель проекта - социальная реабилитация подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, через занятия спортом. По замыслу, залы для таиландского бокса появятся в каждой области. Пять уже открыты, 18 июня - в Бресте, затем на очереди Гродно", - отметил Анатолий Симончик.

В Бресте спортзал оборудовали в здании Ленинского РОВД. Там обустроили ринг, татами, установили зеркала, приобрели мешки, набивки и другой инвентарь. Для ребят купили экипировку. Финансирование на себя взял Президентский спортивный клуб. Обучают подростков таиландскому боксу два тренера, в одной группе около 30 человек. Благодаря "Смелому шагу" в их расписании трижды в неделю появились тренировки. Одно занятие длится примерно полтора часа.

"Спорт дисциплинирует ребят, они меньше совершают правонарушений. Некоторые из них всерьез увлекаются спортом, начинают побеждать на соревнованиях, - рассказал Анатолий Симончик. - Также на тренировки приглашаем детей сотрудников органов внутренних дел, сирот, ребят из многодетных и малообеспеченных семей".-0-