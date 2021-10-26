Зал для занятий тяжелой атлетикой открылся в Вороново

26 октября, Вороново /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Вороново открыли первый в районе зал для занятий тяжелой атлетикой, передает корреспондент БЕЛТА.

Создание зала - совместная идея местной власти и Белорусского тяжелоатлетического союза. От задумки до реализации прошло буквально несколько месяцев.

Помещения для зала предоставил Вороновский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства. Здесь сделали ремонт, заменили полы, окна, провели необходимые коммуникации, оборудовали комфортные раздевалки. За счет федерации спорта закуплено необходимое оборудование и инвентарь.

Сейчас в зале занимаются около 30 юных спортсменов - мальчиков и девочек. Работает с ними опытный тренер.

"Рады появлению нового объекта. У нашей молодежи будет возможность реализовать себя в различных видах спорта", - отметил во время открытия зала председатель Вороновского райисполкома Дмитрий Захарчук.

Председатель попечительского совета Белорусского тяжелоатлетического союза, председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский отметил важность создания таких залов в регионах. Он вручил юным спортсменам комплекты формы и специальной обуви.

Иван Любянец и Владимир Орловский

Тяжелая атлетика - новый вид спорта для Вороновского района. Ранее тут культивировали лишь легкую атлетику. "И делали это с успехом. Представители района входят в национальные сборные, выступали на Олимпиаде. Надеюсь, и в тяжелой атлетике будут достойные результаты", - сказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он обратил внимание, что спортивная инфраструктура продолжает совершенствоваться и в других районах области. К примеру, в Островце возводится крытая ледовая площадка, в Лиде есть планы по строительству крытых теннисных кортов, в Щучине и Волковыске модернизируются футбольные стадионы.-0-

Фото Леонида Щеглова