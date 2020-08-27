Замдиректора гимназии: учащиеся должны знать историю своей страны и гордиться ее достижениями

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся должны знать историю своей страны и гордиться ее достижениями, заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора гимназии №24 Минска Елена Петрусевич.

"Школа готовится к новому учебному году. И эта подготовка начинается буквально с последнего звонка. Проведены мероприятия с педагогами, по благоустройству территории. Проверены пожарные сигнализации, система отопления, отремонтированы учебные помещения, библиотеки, закуплено новое технологическое оборудование для столовой. Подготовлены все необходимые структурные подразделения. И самое главное, чему сейчас уделяется особое внимание, - это здоровье детей. Здоровый ребенок будет успешным всегда и хорошо усвоит программный материал", - сказала Елена Петрусевич.

По ее словам, главный аккорд началу учебного году задает День знаний. "У нас запланировано проведение торжественной линейки для учащихся 1-х классов с участием родителей и приглашенных гостей. Будет организована небольшая праздничная программа. Для остальных учащихся предусмотрено проведение первого урока - "Я вырос здесь, и край мне этот дорог". Форма его проведения варьируются в зависимости от возраста учащихся. Ребятам 5-6-х классов будут предложены тематические беседы, виртуальные экскурсии, просмотр видеороликов. Ученики старших классов могут поучаствовать в брейн-ринге, различных играх. Основная цель первого урока - показать, какое внимание в нашей стране уделяется проблемам воспитания, обучения подрастающего поколения. Ну и конечно, какие достижения у нас имеются в различных сферах. Ребята должны знать историю своей страны, гордиться известными людьми, достижениями своего государства. И я думаю, что все у нас получится. Учебный год пройдет на хорошем уровне", - добавила замдиректора.-0-

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