Замминистра транспорта и коммуникаций посетил локомотивное депо Лида

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина посетил локомотивное депо Лида. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтранса.

Начальник локомотивного депо Александр Гребень рассказал о материально-технической базе по ремонту подвижного состава, технологии работы цехов, работе с инновационным подвижным составом. "Депо Лида - единственное на Белорусской железной дороге, где осуществляются все виды ремонта дизель-поездов. Мы постоянно работаем над повышением эффективности эксплуатации подвижного состава за счет снижения удельного расхода топлива и расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышением пожарной безопасности и качества обслуживания пассажиров", - отметил он.

Во время встречи поднималась тема влияния пандемии на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Что касается локомотивного депо Лида, то уже по итогам работы за I квартал текущего года ситуацию удается выровнять, в том числе за счет сокращения затрат по различным направлениям деятельности.

Кроме того, обсуждались результаты работы по выполнению социально-экономических показателей, кадровая политика, обновление основных фондов, перспективы предприятия. В частности, один из приоритетов на ближайшее время - модернизация оборудования, необходимого для качественного ремонта инновационного подвижного состава.

Сергей Дубина рассказал о приоритетах ближайшей пятилетки в транспортной отрасли, обсудил с коллективом актуальные вопросы общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также ответил на все интересующие работников вопросы.-0-