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23 марта 2021, 10:27

Замостик: действующая Конституция доказала свою состоятельность и требует лишь шлифовки

Фото из архива
Фото из архива
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23 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Действующая Конституция доказала свою состоятельность и требует лишь шлифовки и дополнения. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал председатель Калинковичского районного Совета депутатов Виктор Замостик, который вошел в состав Конституционной комиссии.

Виктор Замостик подчеркнул, что для него предложение участвовать в работе комиссии - почетная и очень ответственная задача. "Действующая Конституция для нас опорный, фундаментальный документ, который доказал свою состоятельность. Он был основополагающим долгие годы и выдержал своего рода атаки с оппозиционной стороны в поставгустовский период. Все спорные моменты разбирались в соответствии с главным законом", - отметил он.

Председатель Калинковичского районного Совета депутатов уверен, что главный государственный закон требует дополнительной шлифовки - как алмаз, который должен превратиться в бриллиант.

"Я участвовал в диалоговых площадках в Мозыре, Гомеле и при Совете Республики - везде шла речь только о корректировке и дополнении действующей Конституции без кардинальных изменений. Сейчас ежедневно провожу встречи с коллективами. Абсолютное большинство людей согласно: пришло время осовременить главный закон. Именно время и новые реалии диктуют моменты для корректировки Конституции. По сути, мы сейчас становимся свидетелями исторических изменений", - рассказал он, заверив, что изучил аргументы и альтернативной стороны.

По мнению Виктора Замостика, в первую очередь необходимо будет сделать акценты на восьми ключевых моментах. На эти аспекты Президент обратил особое внимание на недавней встрече с членами Конституционной комиссии. "Обновленный документ должен быть направлен на наработку устойчивых конструктивных отношений общества и государства, содействовать дальнейшему развитию и совершенствованию взаимодействия населения с органами местной власти. Сегодня и в будущем важна консолидация общества. Разные исторические этапы не раз доказывали силу белорусского народа. Без многозначного и двояко интерпретируемого подтекста необходимо дополнить статьи о государственной символике. Время показывает необходимость укрепления социально-экономического блока, усиления статуса органов местного управления и самоуправления, повышения престижа парламента, организации мощной информационной работы, в том числе посредством интернета. Разумеется, не останутся в стороне и другие аспекты. Многое сделано, однако предстоит еще серьезная скрупулезная работа. Важно сохранить президентскую республику, а не уходить в популизм", - уточнил член Конституционной комиссии.

По словам Виктора Замостика, важно рассмотреть предложения по четкому определению требований к государственной символике. "Думаю, не будет обделен вниманием раздел V Конституции о местном управлении и органах самоуправления. Поступило много стоящих мыслей о проведении местных референдумов и собраний, развитии территориального управления и уточнения компетенции местных советов первичного уровня", - отметил он.

Как сообщалось, 15 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании Конституционной комиссии. Ей поручено разработать предложения по изменению Конституции Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. Она наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций.

До 1 августа 2021 года Конституционная комиссия должна представить Президенту Беларуси выработанные предложения по изменению Основного закона страны для последующего их вынесения на республиканский референдум.

В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы - заслуженные и авторитетные люди с активной гражданской позицией.-0-

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