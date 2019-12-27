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27 декабря 2019, 08:02

"Заниматься погодой времени практически нет" - белорусский Дед Мороз принимает до 6 тыс. туристов в день

Фото из архива
Фото из архива
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27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Поместье Деда Мороза в канун Нового года посещают до 6 тыс. туристов в день, сообщили корреспонденту БЕЛТА в национальном парке "Беловежская пуща".

С первой декады декабря и до 14 января в усадьбе Деда Мороза горячая пора. В разы увеличивается поток писем: сейчас их количество измеряют мешками. Разобраться с корреспонденцией доброму волшебнику помогает Матушка Зима. По ее словам, с каждым годом писем приходит все больше. Например, в прошлом году в поместье ответили на 17 тыс. "В чудеса верят и дети, и взрослые. В последнее время много писем приходит от молодых людей 18-25 лет. Обращаясь к Деду Морозу, они прогнозируют свой следующий год - рассказывают о планах и просят пожелать удачи. И это работает, потому что приходят письма с благодарностью за возможность выполнить задуманное", - рассказала супруга хозяина сказочного поместья.

У самого Деда Мороза время сейчас расписано по минутам, ведь нужно уделить внимание каждому посетителю: пожелать исполнения желаний и поздравить с наступающим Новым годом. Волшебник признался, что уходящий год выдался насыщенным, в поместье прибавилось туристов. "Особенным этот год получился и из-за сухой, теплой погоды. Говорят, есть прямая зависимость между занятостью Деда Мороза и характером зимы. Не исключаю, действительно, из-за наплыва гостей заниматься погодой времени практически нет", - посетовал он.

В 2020 году Дед Мороз пожелал белорусам много счастья и удачи. Он считает, не стоит предавать значение тому, что следующий год будет високосным. "Хотелось бы, чтобы спустя год никто не сказал, что он был плохим, произошли какие-то неприятности, что-то не получилось. На мой взгляд, это 366-й день, который можно провести с пользой, радостью. К тому же 29 февраля будет выходным", - обратил внимание Дед Мороз.

В его поместье чудеса поджидают на каждом шагу. Например, там можно загадать сотню желаний: первое - на поляне двенадцати месяцев, второе - у новогодней елки, третье - у фигурок восточного календаря, на мостике - оставшиеся 97 (по количеству бревнышек). На территории можно встретить волшебного лося, который, по поверью, оживает только в новогоднюю ночь и помогает Деду Морозу развозить подарки. А недавно в усадьбе появился необычный прибор для измерения волшебной силы желаний.

"Дедушка Мороз решил обзавестись научными приборами, потому что не все современные ребята просто так верят в волшебство. Их нужно в этом убедить, а чудеса визуализировать. Первый прибор - чудометр. Он считывает с детских писем кванты желаний (или кважелы - единицы измерения волшебных сил, которые содержатся в письме). Увидеть их количество можно, опустив конверт в чудометр. Деду Морозу нужно набрать 99 999 кважелов - именно столько потребуется волшебных сил, чтобы все подарки под елкой появились в новогоднюю ночь", - пояснила Матушка-Зима. Она добавила, что высокотехнологичная линия вскоре пополнится страхометром. К нему нужно будет прикоснуться ладошками, чтобы стрелка указала на количество имеющихся страхов. Секрет избавления от них посетителям подскажет Баба Каргота.

С начала года поместье пущанского Деда Мороза посетили более 100 тыс. белорусских и зарубежных туристов.-0-

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