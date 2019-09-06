Занятия по тхэквондо организовали в Академии управления при поддержке посольства Республики Корея

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии управления при Президенте Беларуси открылась спортивная секция по тхэквондо, сообщили БЕЛТА в пресс-центре учебного учреждения.

Секция по корейскому виду боевого искусства организована на базе спортивного комплекса академии при сотрудничестве с посольством Республики Корея в Беларуси и Фондом развития тхэквондо.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ёль выразил надежду, что в следующем году можно будет увидеть результаты тренировок. Он рассчитывает, что уровень развития тхэквондо будет настолько успешен, что спортсмены из Беларуси смогут завоевать медали на Олимпийских играх. "Хотел бы пожелать, чтобы вместе с физическим развитием тхэквондо помогло укрепить вам свой дух", - добавил он.

По словам посла, Академия управления стала первым учебным учреждением Беларуси, где в программу включен популярный вид боевого искусства.

"Мы отлично пониманием, что этот спорт - своеобразная философия отношения к жизни. Через год мы с удовольствием посмотрим на результат работы. Думаю, что шаг, который сделали родители, приведя к нам детей, ответственный, ведь совместными усилиями мы сможем осуществить мечту этих ребят", - сказал ректор академии Геннадий Пальчик.

Секция по тхэквондо будет работать на протяжении года. В программе занятий - знакомство с корейской культурой, освоение техники, элементы гимнастики, учебные спарринги. Как отметил официальный тренер Фонда развития тхэквондо в Беларуси Николай Петреев, особое внимание будет уделено не только физическому развитию, но и духовному.-0-