ЗАО "Смолевичи Молоко": Сулугуни сыр творожный моцарелла

Сыры и творог производства ЗАО "Смолевичи Молоко", входящего в группу компаний "Серволюкс", стали желанными продуктами для широкого круга потребителей. Рассказываем, чем уникально молочное производство и какие новинки предприятие представит в ближайшее время.

Новая жизнь в новой компании

История ЗАО "Смолевичи Молоко" насчитывает более 60 лет. После того, как предприятие вошло в 2013 году в состав крупнейшего агрохолдинга Беларуси ГК "Серволюкс", начался новый этап развития. Производство полностью модернизировали, был пересмотрен выпускаемый ассортимент продукции.

Сегодня ЗАО "Смолевичи Молоко" – динамично развивающееся предприятие, которое специализируется на переработке молока, производстве творога, а также полутвердых, сычужных и творожных сыров. Продукцию отличают высокое качество и особый вкус, которые достигаются прежде всего за счет инновационных решений и соблюдений строгих стандартов безопасности и гигиены. На современном оборудовании с использованием технологии ультрафильтрации удается сохранить в выпускаемых творожных сырах и творогах ценный сывороточный белок.

ЗАО "Смолевичи Молоко" входит в группу компаний "Серволюкс"

Годовой объем продукции – 7180 тонн

Ежедневный объем переработки –

около 140 тонн молока

Объем экспорта – более 15 млн долларов США

Уникальная ферма

Для изготовления молочной продукции принципиально важный фактор – качество сырья. Одним из поставщиков молока, которое используется для производства творога и сыров, является собственная молочно-товарная ферма "Смолевичи Дэйриз". При проектировании и строительстве объекта были применены передовые европейские и мировые практики. В конечном итоге это позволило создать уникальный проект, аналогов которому в нашей стране нет. МТФ обеспечивает большую часть потребности предприятия в свежем молоке.

Это один из крупнейших объектов в стране. Молочно-товарная ферма рассчитана на 4200 скотомест, а производственная мощность доильной установки – более 300 коров в час. Ежесуточно на ферме производится более 80 тонн молока, и практически весь объем сортом экстра.

Добиться столь высоких показателей по классу молока стало возможным в том числе благодаря беспривязному способу содержания коров на песке. Новорожденные телята до достижения двухмесячного возраста живут в индивидуальных домиках. Что интересно, на одно животное приходится около 12 кв.м свободного пространства. Благодаря естественной вентиляции фермы условия содержания коров приближены к природным.

Для специалистов и не только

Качество продукции подтверждает доверие профессионалов сегмента HoReCa. Если расшифровать и перевести дословно, то для приготовления блюд в гостиницах, ресторанах и кафе. Специально для профессионалов разработан бренд ServoluxProfessional. Он подходит для приготовления блюд, например, японской кухни, а также выпечки, десертов, соусов и супов.

Рецептура продукции данного бренда соответствует стандартам и требованиям, которые профессиональные повара предъявляют к используемым в процессе приготовления блюд ингредиентам. Тщательно отработанная технология производства обеспечивает минимальное выделение сыворотки и умеренную влажность продукта. При этом у него сохраняется стабильная структура, вне зависимости от температуры обработки.

Широкому кругу потребителей продукция ЗАО "Смолевичи Молоко" известна по двум брендам – CreamNuvo и LANDERS. Линейка первого состоит из творогов и творожных сыров. При их изготовлении применяется метод ультрафильтрации. Продукция соответствует принципам внимательного питания. В свою очередь под брендом LANDERS выпускаются полутвердые и сычужные сыры. Важно отметить, что при производстве данной продукции исключено использование сухого молока или иных его заменителей.

В ближайшее время предприятие представит новинку – творог с различными вкусовыми наполнителями. Внимательно следите за обновлением ассортимента бренда CreamNuvo.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Александр НОВОХРОСТ