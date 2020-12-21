Запас СИЗов в медучреждениях Брестской области и Минска увеличился - отраслевой профсоюз

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническая инспекция труда Белорусского профессионального союза работников здравоохранения отмечает увеличение запаса СИЗов в учреждениях здравоохранения Брестской области и Минска, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

"Прирост созданного запаса масок и медицинских перчаток составил в среднем 3-5%", - отметили в профсоюзе. Лидером среди регионов страны по динамике роста запаса СИЗов для работников здравоохранения по-прежнему остается Минская область.

В целом, по данным технической инспекции труда профсоюза работников здравоохранения, в учреждениях и организациях системы Минздрава сохраняется прочный запас средств индивидуальной защиты. За неделю в среднем на 5% увеличился запас дезинфицирующих и антисептических средств.

На сегодня организации отрасли насчитывают около 815 тыс. единиц санитарной одежды, свыше 560 тыс. защитных костюмов, почти 16 млн одноразовых медицинских масок, 173 тыс. защитных очков, почти 1,4 млн респираторов, свыше 16 млн медицинских перчаток. Работники бригад скорой медицинской помощи в полном объеме оснащены мягким инвентарем, в том числе осенне-весенними, утепленными костюмами.

В ноябре отраслевой профсоюз выделил более Br205 тыс. на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и др.-0-