18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасы базальтов и туфов в Пинском районе оцениваются более чем в 160 млн т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Научно-производственный центр по геологии завершил работы по предварительной разведке базальтов и туфов месторождения Новодворское Пинского района Брестской области. По результатам работ Минприроды утвердило суммарные запасы базальтов и туфов по категориям С1+С2, подсчитанные на площади 144,5 га, в объеме 164,1 млн т. Из них базальтов - 83,2 млн т, в том числе пригодных для производства базальтового волокна (технологического типа Т1) - 7,7 млн т, туфов и туффитов (технологический тип ТЗ) - 80,9 млн т", - рассказали в пресс-службе.

Также по данному месторождению утверждены предварительно оцененные запасы полезных ископаемых, залегающих во вскрышных породах месторождения: строительных песков в объеме 3,9 млн куб.м и глауконитсодержащих пород (алевриты и алевролиты) в объеме 10,1 млн куб.м, пригодных в качестве бесхлорного калийного удобрения.

Для определения технологических свойств базальтов образцы лабораторно-технологических проб были направлены в компанию "Базальтовые волокна и композиционные материалы" (Украина) и в Пермский государственный национальный исследовательский университет.

"В Украине сделаны выводы, что чистые без примесей белорусские базальтовые породы пригодны для создания производств четырех видов волокон и материалов на их основе. Имеются в виду непрерывные волокна - для армирующих и композитных материалов и изделий, супертонкие - для производства теплозвукоизоляционных и пожаростойких материалов высокого качества, применяемых в энергетике, АЭС, в различных отраслях промышленности, штапельные тонкие - для теплоизоляционных и пожаростойких материалов на основе неорганических связующих, минеральные штапельные - для теплоизоляционных материалов на их основе", - отметили в Минприроды. А результаты исследований в Перми свидетельствуют о пригодности базальтов для получения литых стеклокристаллических материалов.

В Беларуси основными потребителями базальтового сырья для производства указанной продукции являются ОАО "Гомельстройматериалы" и ООО "БелМинералГрупп". Суммарный объем потребления данными предприятиями импортируемого из Украины базальтового сырья составляет более 80 тыс. т.

"Минприроды в текущей пятилетке продолжит работу по доизучению базальтов месторождения Новодворское Пинского района Брестской области, в том числе их технологических свойств. Для промышленного освоения месторождения необходимо провести детальную разведку с подсчетом запасов полезных ископаемых более высокой категории (В+С1) и разработкой окончательного технико-экономического обоснования постоянных кондиций полезных ископаемых", - добавили в пресс-службе.-0-