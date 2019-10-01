Запасы картофеля и яблок на межсезонье в Минске сформированы почти на четверть

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабилизационный фонд Минска формируется активными темпами, на сегодня планы по запасам картофеля и яблок выполнены почти на четверть, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

"В этом году для реализации в межсезонный период будет заложено 15 тыс. т картофеля, 17,5 тыс. т овощей (из них свеклы - 2,5 тыс. т, моркови - 5 тыс. т, капусты - 7 тыс. т, лука - 3 тыс. т), а также 4 тыс. т яблок. Хранилища активно заполняются запасами растениеводческой продукции. В частности, чуть более 3,5 тыс. т картофеля, или 24%, уже в стабфонде Минска, яблок заготовлено 934 т (23%)", - сообщила начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия ГУПР Мингорисполкома Алла Сергеева.

В хранилища положено 806 т овощей, из них лука - 589 т (20% плана), моркови - 217 т (4%), закладка свеклы и капусты начнется немного позже. Завершить формирование стабфонда необходимо к 15 ноября.

Основную нагрузку по хранению традиционно возьмет на себя УП "Партизанское" (на его долю приходится 91,3% запасов). Для этого подготовлены хранилища на трех площадках общей емкостью 58,8 тыс. т, большая часть оснащена холодильными установками.

Запланированных объемов достаточно для реализации в столице в межсезонный период с ноября по май включительно. Дополнительно сами производители - сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и частные лица - реализуют свою продукцию напрямую на традиционных осенних сельхозярмарках.-0-