Запасы реагентов, хвойные лапки в вазонах - "Минскзеленстрой" готов к зиме

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскзеленстрой" после осеннего месячника развернул активную подготовку к зиме: ремонты, создание запасов реагентов, проверка снегоуборочной техники. Об этом сообщил сегодня генеральный директор предприятия Игорь Кушнеревич на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовлена снегоуборочная техника - 77 единиц, погрузочная - 83. Заготовлены противогололедные материалы для обработки дорог и тропинок. На объектах озеленения установлено более 1,8 тыс. ящиков для хранения противогололедной смеси", - рассказал Игорь Кушнеревич.

Уже заключены договоры с операторами на вывоз снега из всех районов столицы на снегоплавильную станцию, на специально выделенные площадки. Разработаны маршруты для передвижения техники.

А пока снега нет, территории расчищаются от опавшей листвы. В вазах-цветочницах и цветниках вдоль центральных магистралей уже красуются хвойные лапки. "Приступили к укрытию хвойной лапкой многолетних цветников против их вымерзания. А для защиты стволов деревьев вдоль улиц от воздействия реагентов начаты работы по обертыванию в спанбонд. В городских парках культуры и отдыха продолжается консервация аттракционов на зиму", - добавил Игорь Кушнеревич.-0-