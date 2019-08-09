Записку с приветом полувековой давности нашли в танке-памятнике в Гродно

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Записку с приветом более чем 50-летней давности нашли в танке-памятнике в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора Гродненского городского ЖКХ Сергей Семашко.

Находку из прошлого обнаружили во время ремонта памятника на Советской площади. Здесь на постаменте в 1960-х годах был установлен танк Т-34-85.

"Был обследован и сам постамент, и, конечно, танк. С боевой машиной связано много легенд. Например, что одно время в ней кто-то жил. Эта городская байка подтверждения не нашла, однако внутри танка обнаружили привет из прошлого - бутылку с записками", - рассказал Сергей Семашко. Люки у танка были заварены, скорее всего, бутылку положили перед самой установкой его в виде памятника.

Внутри две записки. На одной написано, что танк устанавливали гвардейцы в/ч 12324 в 1967 году. На второй даже сохранились имя и адрес одного из них.

"Это уроженец Узбекистана. Попробуем его отыскать и пригласить на празднование Дня города, который Гродно отметит 13 и 14 сентября", - отметил Сергей Семашко. Он рассказал, что постамент с памятником-танком приведут в порядок. Обследование показало, что состояние его нареканий не вызывает. Требуется лишь косметический ремонт. К Дню города на памятнике смонтируют новую подсветку.

В Гродно за последнее время отремонтировали и привели в порядок около 30 памятников, воинских захоронений, мест воинской славы.-0-

Фото телерадиовещательного канала "Гродно Плюс"