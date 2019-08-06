Заплывы на самодельных судах и болотный футбол - на Августовском канале отметят праздник моря

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздник моря на Августовском канале, который проведут 10 августа, отметят заплывами на самодельных судах и турниром по болотному футболу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Мероприятие станет одним из ярких летних событий на Августовском канале, которое развернется на суше и на воде у шлюза "Домбровка".

"Так, можно будет стать участником традиционного брендового конкурса по плаванию "на чем попало". Здесь соревнуются самодельные суда. Условий немного: главное, чтобы плавсредство держалось на воде. Жюри будет оценивать оригинальность судна, экипажу также необходимо творчески его представить", - рассказали в культурно-информационном центре. Поучаствовать в таком состязании предлагают всем желающим.

Не менее зрелищным будет и турнир по болотному футболу. Для игры готовят специальную площадку размерами с мини-футбольное поле. Главная особенность в том, что все поле залито грязью. Это накладывает отпечаток на ход игры, в ней больше борьбы, часто участники вымазываются с ног до головы. Этот вид футбола - один из самых зрелищных.

В нынешнюю программу включили еще один вид спорта: на Августовском канале проведут турнир по пляжному волейболу.

Гостей ждут концерты, конкурсы, познавательные мероприятия. Будет работать музей истории Августовского канала. Можно пройти экскурсионный маршрут "Августовский канал - жемчужина Принеманского края". Для любителей водных прогулок будут работать катамараны и теплоход.

Организаторы предложат отправиться в отрыв в бассейне, поучаствовать в перестрелке водными пистолетами, побывать на пенной вечеринке. На площадке "Книжная волна" развернется морская библиотека. Также в программе поэтический баттл и литературные конкурсы. В микс-зоне и диско-зоне "Звезды континентов" организуют праздничный концерт, творческие мастер-классы и водное шоу. Готовят тематические фотозоны, площадки, где можно поиграть в подвижные игры и пройти морской квест. Завершит праздник дискотека.-0-