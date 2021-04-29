Заполняемость санаториев Минской области в I квартале составила 55%

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заполняемость санаториев Минской области в первом квартале 2021 года составила 55%, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

"Санаторно-курортное лечение и оздоровление в здравницах Минской области в первом квартале текущего года прошли около 63 тыс. человек. Из них за счет средств юридических и физических лиц - 49,5 тыс., а за средства республиканского бюджета и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения - 13,6 тыс. человек. Заполняемость составила 55%", - рассказали в центре.

Для обеспечения притока населения, безубыточной работы здравницами Минской области проводится постоянная работа по развитию материально-технической базы, расширению перечня предоставляемых услуг, внедрению инновационных технологий курортной терапии. Так, большую работу в первом квартале провел санаторий "Юность" Управления делами Президента Беларуси, где появились новые медицинские аппараты и врачи узких специальностей, среди которых травматолог-ортопед, мануальный терапевт. Здесь также завершили ремонт номерного фонда корпуса "Лесной", что позволило повысить комфортность и привлекательность комнат. Номер на первом этаже корпуса укомплектован необходимыми элементами для пребывания лиц с ограниченными возможностями.

На территории ДРОЦ "Надежда" созданы условия для размещения маломобильных групп населения. Из 129 номеров - 16 для приема людей с особенностями развития. Обеспечен доступ маломобильной группы населения в школу, медицинский корпус, столовую, административный корпус, а также созданы условия для беспрепятственного перемещения данной категории граждан по территории.

Открытие кабинета сухих углекислых ванн и янтарной комнаты запланировано в филиале "Детский санаторий "Случь" ОАО "Белагроздравница".

Как отметили в центре, особое внимание в санаторно-курортных организациях Минской области уделяют обеспечению безопасности граждан с учетом эпидемиологической ситуации. Все объекты руководствуются Временными методическими рекомендациями по профилактике заноса и распространения инфекции COVID-19, которые разработаны Министерством здравоохранения и Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.-0-