Запрет на купание снят на двух пляжах Могилевской области

16 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На двух пляжах Могилевской области снова разрешено купаться. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"На двух пляжах Могилевской области возобновлено купание детей и взрослых: на Печерском водохранилище в Могилеве и на городском пляже на улице Верхнеяловской в Чаусах. Это стало возможным после получения двух последовательных соответствующих гигиеническим нормативам лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям", - отметили специалисты.

По-прежнему запрещено купание на городском пляже на Днепре и на Гребеневском водохранилище в Могилеве. Действует запрет и на пляже в деревне Вильчицы Могилевского района. Нельзя купаться в городском озере по улице Молодежной в Славгороде и на городском пляже на правобережье Днепра в Шклове.

Приостановлено купание на пляже на реке Днепр в агрогородке Полыковичи Могилевского района и в зоне отдыха на реке Ольса у городской бани в Кличеве.-0-