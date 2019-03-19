Запрет на лов рыбы вводится в Брестской и Гомельской областях 20 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на лов всех видов рыбы устанавливается в Брестской и Гомельской областях с 20 марта в связи с началом нереста, в других областях запреты будут введены позднее. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Большинство обитающих в белорусских водоемах рыб нерестится весной, поэтому в это время вводятся особые охранные меры. "С 20 марта по 18 мая в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей устанавливается запрет на лов всех видов рыбы. В Минской, Могилевской и Гродненской областях аналогичный запрет начнет действовать с 1 апреля и продлится по 30 мая, в Витебской области - с 10 апреля по 8 июня. В эти же сроки запрещается добывать рака узкопалого (длиннопалого)", - проинформировали в ведомстве.

Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено. Рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега без захода в воду и с искусственных сооружений.

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет штраф от 20 до 50 базовых величин (сейчас БВ составляет Br25,5). За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму 100 и более базовых является основанием для возбуждения уголовного дела.

На протяжении всего периода запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами - не только для рыболовства, но и для других целей.

Сроки общего весеннего запрета пересекаются с нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы - щуку, судака, сома. Такую рыбу, пойманную в период запрета на добычу конкретного вида, необходимо отпустить обратно в водоем.-0-