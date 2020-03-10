Запрет на лов рыбы вводится в Брестской и Гомельской областях с 12 марта

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской и Гомельской областях с 12 марта вводится запрет на лов рыбы, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

"В связи с аномально теплой погодой и ранним нерестом запреты на лов рыбы начнут действовать раньше во всех регионах Беларуси. В Брестской и Гомельской областях - с 12 марта по 18 мая, в Минской, Могилевской и Гродненской областях - с 22 марта по 30 мая, в Витебской области - с 31 марта по 8 июня. Новые сроки запретов установлены постановлением Минприроды №2 от 4 марта 2020 года, в среднем они смещены на 8-10 дней", - рассказали в госинспекции.

Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений. Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин (сейчас БВ составляет Br27) - основание для возбуждения уголовного дела.

На протяжении всего периода запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами не только для рыболовства, но и для других целей. В исключительных случаях можно получить разрешение у местных властей.-0-