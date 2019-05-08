Запрет на посещение лесов полностью снят в Гомельской и Могилевской областях

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят в 68 районах Беларуси, в том числе полностью в Могилевской и Гомельской областях, сообщили БЕЛТА в Министерстве лесного хозяйства.

Ограничения еще действуют в 50 районах, из них в Брестской области находятся 21 (все районы), в Витебской области - 19 (все, за исключением Бешенковичского и Поставского), Гродненской области - четыре (Гродненский, Берестовицкий, Волковысский, Свислочский), Минской области - 11 районов (Мядельский, Логойский, Борисовский, Смолевичский, Минский, Воложинский, Дзержинский, Столбцовский, Пуховичский, Стародорожский, Любанский).

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать снятие ограничений по регионам. Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, с начала года в Беларуси произошло более 320 лесных пожаров на площади свыше 1,2 тыс. га. Площадь трех крупных пожаров еще уточняется и не включена в общую цифру. Для борьбы с пожарами у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций и 660 пунктов пожарного инвентаря. Используются 545 пожарных авто, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1800 мотопомп и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения. Беспилотники используются для отслеживания границ пожаров и определения их площадей.

Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. За этот месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы.-0-