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Запрет на посещение лесов снят в 44 районах Беларуси

Регионы 05.05.2019 | 13:13
Фото из архива
Фото из архива

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят в 44 районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве лесного хозяйства.

На сегодня запрет снят в восьми районах Гродненской области (Лидском, Вороновском, Ивьевском, Ошмянском, Сморгонском, Островецком, Щучинском и Мостовском) и восьми районах Минской (Вилейском, Молодеченском, Крупском, Червенском, Слуцком, Копыльском, Несвижском и Клецком), а также в девяти районах Могилевской области (это Бобруйский, Осиповичский, Кировский, Кличевский, Краснопольский, Костюковичский, Хотимский, Кричевский и Климовичский районы). В Гомельской области запрет на посещение лесов снят во всех районах, кроме Светлогорского, Октябрьского и Житковичского.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

С начала года в Беларуси произошло более 320 лесной пожар на площади свыше 1,2 тыс. га. При этом площадь трех крупных пожаров еще уточняется и не включена в общую цифру.

Для борьбы с пожарами у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций и 660 пунктов пожарного инвентаря. Используются 545 пожарных авто, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1800 мотопомп и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей. Также для раннего обнаружения лесных пожаров существует сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения. Беспилотники используются для отслеживания границ пожаров и определения их площадей.

Как сообщалось, апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. За этот месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы.-0-

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Теги
лесное хозяйство, пожар
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