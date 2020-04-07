Запрет на посещение лесов во всех районах Брестской области могут ввести до конца недели

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области повсеместный запрет на посещение лесов могут ввести до конца этой недели, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

Первым в области ограничительные меры ввел Столинский район, в лесах которого установился IV класс пожарной опасности. Похожая ситуация наблюдается в других полесских регионах. "На повестке - введение запрета на посещение лесов в Пинском и Лунинецком районах. Возможно, 8 апреля будут приняты решения. На подходе - Дрогичинский, Пружанский, Брестский и Малоритский районы. Вероятнее всего, до конца недели IV класс пожарной опасности установится повсеместно, будут закрыты леса для посещения во всей области", - сказал Илья Шпак. Решения о введении запретов принимают райисполкомы.

Временный запрет на посещение лесов введен в Мозырском и Столинском районах По данным министерства, за прошедшие сутки в лесном фонде Минлесхоза произошло 20 случаев возгораний с общей площадью 12,5 га. Наиболее напряженно ситуация традиционно складывается в южных регионах страны.

Сложная обстановка в юго-западном регионе вызвана недостаточным количеством влаги зимой и сухой весной. Первые возгорания в лесах зафиксированы в середине марта. В связи с этим лесная охрана работает в усиленном режиме.

С начала пожароопасного периода в Брестской области зарегистрировано 98 случаев возгораний в лесах. Они произошли практически во всех районах, огонь прошел по площади 229 га. За последние сутки зафиксировано 10 пожаров в лесном фонде.

В регионе в 2019 году трижды вводили запреты на посещение лесов: первый раз в апреле, затем в июне-июле, ситуация повторилась в сентябре. Было зарегистрировано 234 пожара на площади 5,3 тыс. га.-0-