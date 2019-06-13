Запрет на посещение лесов введен почти во всех районах Брестской области

13 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В 13 из 16 районов Брестской области введен запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.

В регионе продолжительное время отмечается сухая и жаркая погода. Первыми запрет на посещение лесного фонда ввели Малоритский и Барановичский районы. Сейчас аналогичные меры действуют еще в 11 районах. Ожидается, что до конца дня леса запретят посещать также в Ивановском, Кобринском и Ивацевичском районах.

"На большей части территории области установился третий класс пожарной опасности, в Барановичском, Столинском и Пинском районах - четвертый. Обстановка напряженная. Даже непотушенная сигарета может привести к серьезному пожару. При такой погоде - жара, ветер - пожар в лесу быстро может перейти в верховой, что создает условия для возникновения ЧС", - обратил внимание Константин Скребец.

В Брестской области с начала года зафиксировано 137 лесных пожаров, огонь повредил площадь более 5 тыс. га. В частности, сегодня в Пинском районе локализован пожар, пришедший с территории Украины. Сотрудники лесной охраны по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) и ст.15.58 КоАП (разведение костров в запрещенных местах) привлекли к ответственности 59 человек.-0-