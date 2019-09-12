Запрет на посещение лесов введен в двух районах Брестской области

12 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском и Лунинецком районах Брестской области введен запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.

"В Столинском и Лунинецком районах установился устойчивый IV класс пожарной опасности. С 11 сентября там введен запрет на посещение лесов. Если погода не изменится, то через два-три дня такая же ситуация будет в остальных районах Брестской области, где сейчас III класс. Поэтому все лесхозы региона подали в райисполкомы предложения о введении запрета на посещение лесного фонда", - сказал Константин Скребец.

Сложная обстановка в лесах Брестской области сложилась из-за продолжительной засухи. Обильных дождей не было уже примерно месяц.

В регионе с начала года зафиксирован 191 случай возгорания в лесных массивах, огонь повредил растительность на площади более 5 тыс. га. В частности, сейчас ликвидируется крупный пожар в Полесском лесхозе. В тушении огня принимают участие сотрудники всех лесхозов Брестской области, задействована авиация МЧС. Сотрудники лесной охраны по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) и ст.15.58 КоАП (разведение костров в запрещенных местах) привлекли к ответственности 231 человека.-0-