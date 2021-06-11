11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в Минском, Житковичском и Волковысском районах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Минский, Житковичский и Волковысский районы в предстоящие выходные не готовы принимать любителей лесных прогулок. В регионах установился 4-й класс пожарной опасности, а это значит, что здесь введен запрет на посещение лесов. Просим граждан подумать о собственной безопасности и воздержаться от небезопасного отдыха", - сказали в пресс-службе.

В остальных регионах пожароопасная ситуация стабильная, посещение лесов разрешено.-0-