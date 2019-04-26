Запрет на посещение лесов введен в Витебской области

26 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Из-за засушливой погоды на всей территории Витебской области введен запрет на посещение лесов, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Софья Глинская.

За нарушение правил пожарной безопасности или запрета на их посещение предусмотрена административная ответственность. Нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (одна БВ - Br25,5). Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.

В лесах области установлены фотоловушки, которые помогают следить за обстановкой. Сейчас работают специальные группы по мониторингу ситуации в лесах, а также случаев выжигания сухой растительности. Пока что серьезных возгораний в лесах региона не фиксировалось.-0-