Запрет на посещение лесов ввели в 11 районах Брестской области

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 11 из 16 районов ввели запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

"В 11 районах области сложился IV класс пожарной опасности. Там введен запрет на посещение лесов. Речь о Кобринском, Пружанском, Дрогичинском, Березовском, Ивацевичском, Ивановском, Пинском, Ляховичском, Ганцевичском, Столинском и Лунинецком районах. В оставшихся пяти районах - Барановичском, Брестском, Малоритском, Жабинковском и Каменецком - пока III класс пожарной опасности. Там леса открыты для посещения, однако при отсутствии осадков их тоже временно закроют", - рассказал Илья Шпак.

На этот период лесная охрана переходит на усиленный вариант несения службы. Запрет будет снят с наступлением благоприятной погоды.

В Брестской области с начала года произошло 80 лесных пожаров. Огонь прошел по площади 154 га.

В юго-западном регионе этим летом леса закрывают уже во второй раз. Впервые временный запрет вводился в конце июня. К слову, в прошлом году из-за засухи такие меры принимали трижды. Специалисты обращают внимание на то, что причиной возгораний в лесах чаще всего становится неосторожное обращение с огнем. В сухую и жаркую погоду для пожара достаточно одной искры.-0-