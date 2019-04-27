27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов ввели во всех районах Могилевской области, сообщил БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Шах.

За нарушение правил пожарной безопасности или запрета на их посещение предусмотрена административная ответственность. Нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (одна БВ - Br25,5). Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.

По состоянию на утро 27 апреля, в лесхозах области произошло 26 лесных пожаров на площади 33,4 га.-0-