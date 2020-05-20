Запрет на рыбалку на участке реки Неман продлен до 1 июля 2023 года

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок действия запрета на любительское рыболовство на участке реки Неман от плотины Гродненской гидроэлектростанции на расстоянии 1 км вниз по течению до места впадения безымянного ручья в Неман продлен до 1 июля 2023 года. Это предусмотрено постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №9 от 13 мая 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Запрет на рыбалку вводился в связи с тем, что данный участок Немана подвергался сильному антропогенному воздействию. Ограничительные меры продлевались несколько раз.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-