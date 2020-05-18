Запрет на рыбалку на участке Западной Двины возле Полоцкой ГЭС продлен до 8 июня 2025 года

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на любительское рыболовство в Полоцком районе Витебской области на участке реки Западная Двина ниже по течению от плотины Полоцкой гидроэлектростанции на расстоянии 2300 м до границ населенного пункта Бояры продлен до 8 июня 2025 года. Это предусмотрено постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №7 от 6 мая 2020 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ранее запрет на рыбалку на этом участке Западной Двины действовал ежегодно в период с 10 апреля по 8 июня. Согласно постановлению, запрет продлевается с 9 июня 2020 по 8 июня 2025 года.

Документ вступает в силу с 9 июня 2020 года.-0-