Запрет на рыбалку на Западной Двине возле Витебской ГЭС продлен на два года

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на любительское рыболовство на Западной Двине возле Витебской ГЭС продлен на два года. Это предусмотрено постановлением Министерства природных ресурсов и окружающей среды №4 от 28 марта 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Документ предусматривает продление до 9 апреля 2021 года запрета на любительское рыболовство на участке реки Западная Двина от плотины Витебской гидроэлектростанции на расстоянии 800 м вниз по течению до места впадения реки Лужеснянка (срок нынешнего запрета истекает 9 апреля 2019 года).

Как пояснили в Минприроды, на этом участке Западной Двины скапливается много рыбы, что создает условие для активизации браконьерства. Массовый лов рыбы может привести к ухудшению состояния популяции. В министерстве считают, что в результате принятия документа будут сохранены рыбные ресурсы и созданы благоприятные условия для их воспроизводства. Кроме того, это поможет предотвратить случаи браконьерства.

Постановление вступает в силу с 10 апреля 2019 года.-0-