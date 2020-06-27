Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска сняты - Минздрав

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска сняты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 июня жители двух районов Минска - Фрунзенского и Московского - почувствовали неприятный запах, исходивший от водопроводной воды. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович 26 июня сообщил, что причиной ухудшения качества воды могли стать ремонтные работы, проводимые на водоводе №3.-0-