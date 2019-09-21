Запрягут коня и расскажут о семейных традициях - в Гомельской области выберут Властелинов села

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" пройдет 21 сентября в Речице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном комитете общественного объединения БРСМ.

Активные семьи соберутся на площадке с амфитеатром на набережной райцентра. За звание лучшей в регионе поборются 10 молодых семей. Конкурс пройдет в формате национального колорита. Программа предусматривает семь этапов.

По-доброму похвастать своими "Сямейнымi дасягненнямi" каждая команда сможет на выставочном подворье с представленными изделиями декоративно-прикладного и художественного творчества. В экспозиции будут презентованы достижения каждого члена семьи в работе, учебе, спорте, творчестве. Конкурсанты покажут свои дипломы, кубки и другие семейные награды. Хозяйки угостят любимыми семейными блюдами белорусской кухни.

Семейная сэстафета "Разам мы ў спорце!" покажет сплоченность и физическую подготовку команд.

Одним из самых зрелищных этапов обещает быть визитная карточка "Вітаем па-беларуску" - творческая презентация семей. Командам нужно будет креативно рассказать о традициях семьи и региона, увлечениях и интересах всех членов семьи. Жюри оценит умение работать на сцене, артистизм, использование нестандартных форм презентации, участие детей. Приветствуется многожанровость. Обязательное условие - демонстрация белорусского национального костюма с учетом региона, который представляет семья.

Во время конкурса "Сення ў нашай хаце свята" предстоит оживить на сцене один из семейных (традиционных) праздников либо традицию (поход, рыбалку и др.). А насколько хорошо участники знают историю и традиции белорусской деревни, покажет викторина "Сельскія знаўцы".

Традиционно пройдет состязание "Запрагай-ка, бацька, коней!". Это задание на скорость и соблюдение алгоритма ежедневного хозяйственного ритуала. Супруг запрягает лошадь с телегой, супруга - распрягает.

Штрихи к семейному портрету добавит конкурс видеороликов "Наш падворак лепшы!". В пятиминутном family-сюжете дружная команда должна отразить свой быт и отдых, сельскохозяйственное подворье и приусадебный участок с постройками и декоративно-архитектурными формами. Жюри оценит творческий подход, оригинальность подготовки и качество видеосъемки, сюжетную линию.

Семья-победитель будет представлять область на республиканском этапе, который состоится 27 сентября.

Организаторами мероприятия выступают Гомельская областная организация ОО БРСМ и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома. Идейным вдохновителем проекта с 2008 года является Белорусский республиканский союз молодежи. "Властелин села" - это яркое, зрелищное мероприятие, главными героями которого ежегодно становятся около 100 молодых семей по всей республике (супруги в возрасте не старше 31 года, их дети), проживающих и работающих на территории сельской местности не менее трех лет", - рассказали в обкоме.-0-