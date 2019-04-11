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Запуск завода в Добруше позволит создать новые производства бумажной упаковки - Касько

Регионы 11.04.2019 | 12:07

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск завода мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" позволит создать в Беларуси новые производства бумажной упаковки, сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько, передает корреспондент БЕЛТА.

"С вводом в эксплуатацию мощностей завода в Добруше мы сможем предложить рынку различные виды картона для упаковки. Это позволит создать новые производства одноразовой посуды (например, стаканчиков), упаковки для молока и т.п. и послужит толчком для развития малого и среднего бизнеса в этой сфере", - сказал Михаил Касько. Начиная с 2021 года планируется выпускать два вида картона, соответствующих европейской классификации: SBB (для производства упаковочных материалов типа тетрапак) и FBB (для полиграфической, фармацевтической и косметической отраслей).

На заводе в Добруше из целлюлозы, полученной в ОАО "Светлогорский ЦКК", будет производиться 200 тыс. т картона в год на сумму около $250 млн. Картон будет вырабатываться из первичного сырья, будет пригоден для контакта с пищевыми продуктами и полностью удовлетворит требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".-0-

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Добруш, производство
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