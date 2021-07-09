Зараженную сальмонеллой приправу изъяли из продажи в Могилеве

9 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Приправу с обнаруженной в ней сальмонеллой изъяли из продажи в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Опасная продукция была обнаружена во время проверки одного из частных торговых предприятий города. "В продаже была обнаружена приправа "Универсальная" с маркировкой Relish производства РФ", - отметили в областной инспекции.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям: завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), недопустимому наличию сальмонеллы. "Фактическое значение показателя КМАФАнМ превышено в 4,4 раза, обнаружены сальмонеллы в 25 г продукта", - подчеркнули специалисты.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-