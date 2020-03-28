Зарплата, подключение электричества, земельные вопросы - Турчин провел прямую телефонную линию

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарплат, сложности с подведением электричества к участку, изменение конфигурации земельного участка - с такими вопросами жители столичного региона обратились на прямую телефонную линию к председателю Миноблисполкома Александру Турчину, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым дозвонился житель Стародорожского района. Он рассказал, что его дочь - работница Стародорожского плодоовощного завода - получает около Br400 в месяц. Александр Турчин согласился: это мало. "Скоро у Слуцкого сахарорафинадного комбината (плодоовощной завод с 2013 года входит в состав комбината. - Прим. БЕЛТА) появится новый директор, уверен, он со всем разберется. Я тоже выеду в Старые Дороги и посмотрю, какую зарплату выдают на заводе", - ответил он.

Традиционно много поступило земельных вопросов. Например, мужчина из Жодино построил дом на участке, через который частично проходит линия электропередачи: она захватывает около 90 кв.м. Получается, этой частью земли пользоваться невозможно - охранная зона. Линию убрать нельзя, но можно, читал заявитель, поменять конфигурацию участка без изменения площади. Рядом как раз есть пустырь на 230 кв.м. Глава области обещал посмотреть и по возможности помочь.

Немало обращений было и по поводу подключения коммуникаций. Жительница Мяделя пожаловалась на то, что ей в 2018 году как нуждающейся выделили земельный участок без электричества, воды и подъездных путей. Со временем своими силами она построила дом, подвела воду, но свет и дорогу сделать не может. Дом готов для проживания. Женщина неоднократно обращалась в местные органы власти, но вопрос никак не решается. Губернатор пообещал: в ближайшее время проблему уладят. "В этом вопросе надо разобраться жестко и принципиально. Это не единичный случай, и это возмутительно: не давайте участки там, где не можете подвести коммуникации", - считает Александр Турчин.

Насчет подключения электрокотла в частном доме позвонила жительница деревни Селище Вилейского района. По ее словам, двум соседям такой котел подключили, а ей сказали - нет возможности. Обещали выслать пакет документов, дать подробный ответ, но никто ничего так и не объяснил. Александр Турчин предположил, что, вероятно, в доме нет соответствующих технических возможностей, обещал разобраться и подчеркнул: людям при обращении надо давать подробные, понятные ответы.

Женщина из поселка Чисть Молодечненского района пожаловалась на то, что увеличился объем потребляемого отопления. Недавно в поселке модернизировали теплотрассу, плюс эта зима была без морозов. При этом тепла ушло больше: в январе - феврале 2019 года было 0,09264 Гкал, а за аналогичный период нынешнего года вышло 0,09685 Гкал. Кроме того, женщина попросила навести порядок в центре поселка: на время модернизации теплотрассы в центре убрали лавочку, вырубили деревья, и до сих пор не исправили это. Губернатор сказал, что разберется, почему увеличился объем потребления тепла. А по благоустройству пообещал, что все вернут, как было, срок местным службам - до 1 мая.

Поступил и вопрос по транспортной инфраструктуре. Минчанка попросила организовать автобус, который бы развозил дачников от станции "Радошковичи": приходится идти 4 км в гору, что многим пенсионерам не под силу, или пользоваться услугами частников, у которых не всегда есть места в автобусе. Александр Турчин ответил: вопрос изучат, проработают маршрут, и если автобус будет действительно востребован, то рейс пустят. В любом случае, женщине обязательно дадут ясный ответ.

Также поднимались темы сдачи в эксплуатацию нежилых помещений, перевода участка в разряд земель общего пользования, строительства дорог. Всего поступило 29 звонков.-0-