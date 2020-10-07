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07 октября 2020, 17:25

Зарубежные дипломаты оценили уровень производства "Ивацевичдрева"

Во время экскурсии по предприятию
Во время экскурсии по предприятию

7 октября, Ивацевичи /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Ивацевичдрев" сегодня прошла презентация возможностей белорусских экспортно ориентированных деревообрабатывающих предприятий с участием представителей более 20 дипломатических учреждений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ивацевичдрев" планирует за три года увеличить объем производства на 30%"Ивацевичдрев" планирует за три года увеличить объем производства на 30%
Годовой оборот компании превышает 50 млн евро. Основная продукция - древесно-стружечные плиты, которые составляют 92% в общем объеме.

Мероприятие организовал концерн "Беллесбумпром" совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой в рамках ежегодных Дней торгового советника. В группе дипломатов - представители посольств всех континентов. Гости побывали в цехах предприятия, ознакомились с производством плит ДСП и мебели.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси Франклин Рамирес Араке
Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси Франклин Рамирес Араке

На предприятии
На предприятии

Генеральный директор ОАО "Ивацевичдрев" Александр Ильницкий
Генеральный директор ОАО "Ивацевичдрев" Александр Ильницкий

На предприятии
На предприятии

Советник по экономическим связям посольства Судана в Беларуси Мудасир Эзельдин Али Хасан
Советник по экономическим связям посольства Судана в Беларуси Мудасир Эзельдин Али Хасан

"Это традиционная практика, и, я хочу сказать, она вызывает большой интерес у наших дипломатов, поскольку это прямой контакт с предприятиями, возможность увидеть уровень нашей технологии. Самое главное, что это дает конкретные результаты. Я знаю несколько примеров, когда посещения дипломатами наших предприятий заканчивались конкретными договорами на поставки белорусской продукции", - отметил председатель БелТПП Владимир Улахович.

Председатель БелТПП Владимир Улахович
Председатель БелТПП Владимир Улахович

Советник-посланник посольства Японии в Беларуси Мори Таадацу
Советник-посланник посольства Японии в Беларуси Мори Таадацу

Подтверждением тому стали и впечатления советника по экономическим связям посольства Республики Судан Мудасира Эзельдина Али Хасана, которыми он поделился с журналистами: "Мы сегодня видели очень современное высокотехнологичное предприятие. Считаю, нам надо очень серьезно подумать насчет сотрудничества с этим предприятием. В частности, мы заинтересованы в плитах ДСП, которые здесь выпускают. У нас есть один контракт, но, я думаю, скоро будут и новые. С логистикой есть трудности, потому что расстояния далекие, но качество нас больше привлекает".

Во время бизнес-брифинга
Во время бизнес-брифинга

Помошник по экономическим и торговым вопросам посольства Израиля в Беларуси Игорь Гаврик
Помошник по экономическим и торговым вопросам посольства Израиля в Беларуси Игорь Гаврик

По словам посла Молдовы в Беларуси Виктора Сорочана, в его стране хорошо знают белорусскую продукцию. Дипломат признался, что был поражен уровнем производства в ОАО "Ивацевичдрев". "Я был приятно удивлен этим предприятием. На обуви даже пыли нет - это удивительно, как будто побывали на пищевом предприятии. Я думаю, что у меня будет разговор с нашими предпринимателями на предмет того, чтобы расширять географию поставок внутри Беларуси", - сказал посол.

Заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный
Заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный

Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан
Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан

ОАО "Ивацевичдрев" входит в число высокорентабельных предприятий концерна "Беллесбумпром". В целом же, как отметил заместитель председателя концерна Александр Пшенный, все предприятия сейчас работают стабильно и выполняют плановые показатели. "Вышли на положительное сальдо по экспорту, то есть выше 100% идем в это непростое время. Экспорт организован больше чем в 60 стран мира. Но мы не стоим на месте и стараемся расширять географию наших поставок. Надеемся, что эта встреча придаст новый импульс развитию экспорта", - сказал он.

ОАО "Ивацевичдрев"
ОАО "Ивацевичдрев"

Что касается перспектив развития отрасли, то в концерне видят несколько направлений. "Недавно мы защитили программу пятилетнего развития - будем совершенствовать и строить новые производства. Дальнейшее развитие получит целлюлозно-бумажная промышленность, особенно с вводом Светлогорского ЦКК, пеллетное производство, лесохимия. То есть мы знаем, куда идти и куда двигаться. А такие предприятия, как "Ивацевичдрев", производство плит, которых в концерне порядка 1 млн куб.м можем производить, они дают толчок к развитию мебельных производств. За пятилетие в стране количество мебельных предприятий удвоилось до 1,3 тыс.", - подытожил зампредседателя концерна.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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Теги
деревообработка дипломатия Ивацевичи предприятие производство
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