Заседание белорусско-украинского совета делового сотрудничества пройдет 8 октября в Гродно

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества пройдет 8 октября в Гродно. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

Традиционно на заседании консультативного совета будут рассмотрены перспективные направления развития торгово-экономического взаимодействия, проблемные вопросы ведения бизнеса. Участники обменяются мнениями и проведут переговоры о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве в различных сферах. Планируется подписание двусторонних коммерческих контрактов и соглашений.

Ожидается, что в мероприятии примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, глава украинского диппредставительства в Минске Игорь Кизим, а также председатель БелТПП Владимир Улахович и президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Мероприятие состоится в рамках III Форума регионов Беларуси и Украины.-0-