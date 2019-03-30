Заседание Экспертного совета стран СНГ по проблемам диабета пройдет в Минске

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Экспертного совета государств - участников Содружества Независимых Государств по проблемам диабета пройдет 4-5 апреля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники заседания планируют обсудить около десяти вопросов. Среди них выполнение Программы сотрудничества стран Содружества по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016-2020 годы, решений, принятых на XXVIII заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, которое состоялось в сентябре прошлого года, а также решений совещания председателей комиссий Совета по сотрудничеству в области здравоохранения и министерств здравоохранения стран Содружества, прошедшего в феврале этого года.

Кроме того, члены экспертного совета утвердят план работы на 2019-2020 годы, рассмотрят предложения для включения в проект повестки дня XXIX заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения, которое намечено провести в четвертом квартале в Таджикистане.

В Исполкоме СНГ напомнили, что в ноябре 2008 года в Кишиневе Совет глав правительств принял Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом. Принимая этот документ, главы правительств исходили из того, что заболеваемость диабетом приобретает угрожающие масштабы и в конечном итоге может привести к тяжелым социально-экономическим и демографическим последствиям.

Соглашение стало основой укрепления взаимодействия стран Содружества в вопросах оказания неотложной медицинской помощи, проведения мероприятий по раннему выявлению и профилактике сахарного диабета, а также взаимовыгодного сотрудничества в области разработки и внедрения новых методов профилактики и лечения заболевания, социальной и медицинской реабилитации граждан, больных сахарным диабетом.

Заболеваемость сахарным диабетом - общемировая медико-социальная проблема. Диабет увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда в 2 раза, патологии почек - в 17 раз, гангрены нижних конечностей - в 20 раз, артериальной гипертензии - в 3 раза. Он на первом месте среди причин слепоты, более половины незрячих людей страдают этим заболеванием. От осложнений диабета ежегодно умирают более 4 млн человек, он занимает третье место по летальности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.-0-