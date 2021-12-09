Заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ и МФГС прошло в Минске

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире СНГ в Минске прошло совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Мероприятие состоялось в режиме видео-конференц-связи. Участие в нем приняли представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительной дирекции МФГС и Исполнительного комитета СНГ.

На заседании обсуждены деятельность МФГС в 2021 году и планы на 2022-2023 годы, а также тематические года в Содружестве Независимых Государств в 2024, 2025 и 2026 годах и предложения по реализации межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в 2024 и 2025 годах.

Кроме того, участники совместного заседания обсудили вопросы проведения в будущем году VII Съезда учителей и работников образования государств СНГ в Нур-Султане и IV Форума ученых стран СНГ в Бишкеке.-0-