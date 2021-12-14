Застава "Глыбоцкое" Гомельской пограничной группы открылась после реконструкции

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пограничная застава "Глыбоцкое" Гомельской пограничной группы открылась сегодня после реконструкции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Военнослужащие пограничной заставы получили в распоряжение обновленный комплекс зданий и сооружений - технического и бытового назначения. Так, полностью отремонтировано административное здание заставы, заменены все коммуникации и система пожарной сигнализации. Оборудованы современные комнаты для занятий по физической подготовке и пограничной службы, выполнены другие работы.

На участке завершена установка инженерного оборудования. На боевое дежурство поставлен современный сигнализационный комплекс с интеллектуальной системой видеонаблюдения. Как было отмечено, такой подход к построению интеллектуальной границы позволит подразделению действовать исключительно по реальным нарушителям законодательства, экономя материальные средства, людской ресурс и значительно повышая эффективность охраны рубежей.

"Охрана государственной границы требует особых качеств и склада характера. Именно поэтому наши пограничники всегда отличались высочайшей профессиональной подготовкой, глубокими знаниями, отвагой, выдержкой, готовностью к самопожертвованию", - обратился к военнослужащим председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Свои напутствия адресовали пограничникам и помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук, заместитель председателя Госпогранкомитета Сергей Новиков.

Пограничная застава "Глыбоцкое" расположена в одноименном населенном пункте Гомельского района.

Сегодня же спустя чуть более часа после открытия пограничники заставы задержали нарушителя государственной границы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.-0-