Застава "Хойники" позволит контролировать до 300 км границы с Украиной - Лаппо

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С помощью строящейся на украинском направлении заставы "Хойники" можно будет контролировать до 300 км границы. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лаппо отметил, что нельзя останавливаться в техническом развитии, нужно искать новые технологии, внедрять новые формы и способы современной охраны границы. "Мы сегодня строим новые подразделения. Оборудуем "интеллектуальную границу". В прошлом году ввели комплекс "Каменный Лог" и сегодня строим два комплекса на украинском направлении", - сказал он.

"Если взять "Хойники", это будет комплекс в виде системы интегрированной охраны границы, который сможет с одного пункта управления контролировать на первом этапе до 100 км границы, а в последующем - до 300 км. Такого принципа и способа охраны границы, как будет в "Хойниках", на постсоветском пространстве, по-моему, нет", - подчеркнул глава пограничного ведомства.

Сегодня в Беларуси отмечается День пограничника. Руководство Госпогранкомитета и ветераны-пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске, также пройдет шествие на остров Мужества и Скорби.

Во время возложения

Фото пресс-службы Госпогранкомитета

Фото пресс-службы Госпогранкомитета

За 2019 год на границе оборудовано более 58 новых рубежей охраны. Появилось свыше 90 км заграждений, сигнализационными комплексами прикрыто более 97 км границы. Сегодня общая их протяженность составляет около 610 км.

Обозначено более 548 км границы с Украиной, установлено свыше 1,1 тыс. погранзнаков. С 2019 года начаты работы в пределах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Особое внимание уделено части границы в "зоне отчуждения". Здесь основные участки прикрыты техническими средствами. Открытой в конце 2019-го на белорусско-литовской границе заставой "Каменный Лог" завершилось обустройство инфраструктуры на балтийском направлении.

Пограничники в 2019 году самостоятельно и во взаимодействии с правоохранительными органами пресекли 20 каналов незаконной миграции, задержали 32 их организатора и пособника. Всего за нарушение законодательства о государственной границе задержаны около 4 тыс. человек. Вскрыто и пресечено 18 каналов контрабанды наркотиков. Пограничники изъяли из нелегального оборота и при перемещении через госграницу более тонны наркотиков.-0-

Фото Андрея Покумейко