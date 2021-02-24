Застройку под Минском, ремонт дороги и проект рекультивации грунтов обсудили на приеме у Турчина

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство жилья под Минском, ремонт дороги и выделение участка под проект рекультивации загрязненных грунтов обсуждали сегодня во время личного приема граждан у председателя Миноблисполкома Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.

Возможностью обратиться к губернатору воспользовались 10 человек. Первыми были приняты заместители директора ЗАО "Ярс-Ренвест" Евгений Варалов и Владимир Фролов, которые попросили главу области поддержать их инициативу по застройке территории в деревне Прилукская Слобода Минского района. "Есть желание построить несколько малоэтажных домов и детский сад, но нам необходимо получить разрешение, ведь по функционалу эта территория отведена под производственную застройку", - пояснили заявители.

Выслушав их, Александр Турчин ответил, что желающих застроить регион коммерческим жильем со всеми удобствами много, но в таких кварталах остро стоит вопрос инфраструктуры. "Люди возводят жилые дома и зарабатывают на их продаже, при этом не всегда желают обеспечивать кварталы необходимым количеством детских садов, школ и поликлиник, поэтому предложение не поддерживаю, - сказал губернатор. - Эта территория отведена под производственную застройку, поэтому, если будут хорошие проекты в этом направлении, обещаю помощь в реализации плана".

Вопрос выделения земельного участка под проект по восстановлению грунтов, загрязненных отходами нефтепродуктов, поднял Дмитрий Сандригайло. Вместе с командой он разработал инновационную технологию по рекультивации земли, но для воплощения идеи необходима территория для приема грунтов разных категории опасности и строительства оборудования для их обработки. "Для реализации плана выбрал Дзержинский район", - отметил Дмитрий Сандригайло.

Александр Турчин ответил, что данный район в последние годы стал одним из самых востребованных для предпринимательской деятельности.

"Здесь также важно отметить, что каждый клочок земли там претендует на эффективное использование в сельском хозяйстве. Не понимаю, почему люди не просят территории в других районах, где есть много хороших мест, - отметил губернатор. - Технология восстановления земель интересная, но требует проверки. Надо знать, насколько реализация этого проекта безопасна для земли и людей, поэтому сначала следует провести анализ".

Губернатор поручил помощникам подробнее рассмотреть предложение заявителя. В ближайшее время гражданин получит ответ.

Семейная пара Павел и Вероника Барташевич обратились с несколькими вопросами. Людей волновали проблемы электроснабжения жилых домов и уличного освещения в деревне Каверляны, также граждане указали на недостатки участка дороги Н-8362 Гриньково - Чики - Шпильки. "Специалисты дорожных служб пишут, что участок находится в нормальном состоянии, а автобусы отказываются ходить, потому что дорога не соответствует требованиям качества, - рассказали заявители. - Ездить невозможно, но приходится. Местные жители давно поднимают вопрос, но пока нормального решения мы не получили".

Александр Турчин отметил, что в области много дорог, которые нуждаются в ремонте и асфальтировании. Для грамотного использования материальных ресурсов в регионе первоначально уделяют внимание тем путям, которые востребованы среди населения. "Работа в этом направлении проводится постоянно. Деньги тратим колоссальные. Чтобы понять, стоит ли этот участок дороги внимания, надо поставить камеры и проверить, сколько машин по ней проезжает. Если за неделю будет зафиксировано около 100 автомобилей, вопрос об асфальтировании снимается, если больше, тогда проблему надо решать", - рассказал глава области. Другие вопросы, озвученные семьей Барташевич, постараются урегулировать.

Также на сегодняшнем приеме звучали обращения о предоставлении субсидии на жилье, введении в эксплуатацию нежилого помещения, отоплении в квартире и продаже жилых домов КСУП "Талица-Агро". По всем вопросам даны разъяснения и конкретные поручения, обращения взяты на контроль.-0-