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10 октября 2019, 16:32

Затопленные участки и несправедливое увольнение - Рыженков провел прием граждан в Крупках

Максим Рыженков
Максим Рыженков

10 октября, Крупки /Корр. БЕЛТА/. Темы несправедливого увольнения и недоработок жилищно-коммунального хозяйства районов поднимались сегодня на личном приеме граждан первым заместителем главы Администрации Президента Максимом Рыженковым в Крупках, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием записались около 20 человек, из них примерно половина - из Крупского района.

В частности, жительница Крупок обратилась насчет ввода в эксплуатацию центральной городской канализации. По ее словам, в 2012 году по огородам 14 участков горожан проложили канализацию. С тех пор они ничего не могут сажать на своей земле. Коллектор постоянно полный, все сочится в землю, на огороде даже небольшую ямку выкопать невозможно: сразу проступает жидкость. Вода стоит даже в подвалах некоторых домов. Кроме того, стоки канализации попадают в реку Курнеевка. Из-за этого река зарастает, экологическая ситуация ухудшается.

Заместитель председателя Крупского райисполкома Анатолий Гончар пояснил: проект строительства центральной канализации был разработан в 2010 году, работы организованы в три очереди. Две из них были выполнены. Потом возникли сложности с финансированием, и поэтому канализация до сих пор не введена в эксплуатацию. В декабре планируется завершить работы и включить ее в работу.

"Людям все равно, какие сложности у вас возникли, - сказал Максим Рыженков. - Вы запланировали вести канализацию в определенном месте, забрали участки у людей и допустили такую проблему. Как так можно? По технологии должны были сделать все за 2 года, а делаете уже 9 лет. Решите проблему, чтобы у людей не было проблем. Вопрос будет на контроле".

Многие заявители приехали из других регионов. Например, жительница Лунинца рассказала о неправомерных, по ее мнению, действиях со стороны директора одной из городских школ. Действия руководства учреждения образования возмутили первого замглавы Администрации. "Несмотря на жесткие решения главы государства по случаю в Гомеле, здесь стрелочником тоже был сделан преподаватель. Зная такое отношение Президента к учительскому корпусу, вести так себя по отношению к учителю неправильно. Это ни в какие рамки не лезет. Уверен, что район в ближайшее время ситуацию разрулит. Такие вопросы не должны выходить не то что за границы района, но даже за рамки школы - они должны решаться на месте", - считает Максим Рыженков.

Женщина из Новолукомля пожаловалась на несправедливое увольнение с работы на Чашникском участке электросвязи Оршанского зонального узла электросвязи. Причиной был назван отгул в один день, при этом отгул был согласован с начальством, но не оформлен документально. Взамен ей предложили неподходящие вакансии. Максим Рыженков подчеркнул: Президент поставил задачу видеть таких людей, помогать в трудоустройстве, а город наоборот оставляет человека один на один с проблемой. "Она больше 30 лет проработала на предприятии и в 55 лет оказалась никому не нужна. Человека просто выкинули на улицу, причем очень некрасиво - подвели передовиков производства под какие-то нарушения. Больше того: как можно было взамен этой должности инженеру-электрику предложить работу балетмейстера?" - возмутился он.

Житель Минского района обратился с земельным вопросом. Из-за ряда решений, принятых местными властями, и ошибок, допущенных застройщиком, произошло наложение участка заявителя на соседний участок. Теперь стороны не могут найти способ решить проблему.

"По Минскому району много вопросов, - заметил Максим Рыженков. - Что ни обращение, то корень проблемы в действиях местных органов власти: не уследили, не проверили, неправильно измерили, не так оформили. Если собрать все обращения по Минскому району, которые создали ваши службы, то наберется пару томов. Эта ситуация возникла при попустительстве местных властей, и человек стал заложником неверных решений. Это безобразие. Сами напортачили - сами и решайте. Собирайтесь коллегиально, ищите варианты, находите инструментарий, если надо, обращайтесь к нам, но работайте над вопросом. Кто-то должен нести ответственность. Надо признавать и исправлять свои ошибки: в признании ошибки даже больше внутренней силы, чем в ее отрицании. А мы будем держать вопрос на контроле".

Кстати, жаловались не все заявители: жительница Крупок пришла с предложениями по развитию города. По ее мнению, в райцентре нужно открыть среднее специальное учебное заведение, поскольку молодежь уезжает учиться в Минск и не очень охотно возвращается, а также создать градообразующее предприятие. "Спасибо за неравнодушный взгляд", - поблагодарил ее первый замглавы Администрации.-0-

Фото Андрея Покумейко

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