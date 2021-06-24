Затраты на оказание ЖКУ в Гомельской области снизились на 5,6%

24 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Затраты на оказание ЖКУ в Гомельской области по итогам первого квартала снизились на 5,6% в сопоставимых условиях к такому же периоду прошлого года, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Гендиректор напомнил, что госпрограммой "Комфортное жилье и благоприятная среда" установлены два сводных целевых показателя - снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях ежегодно не менее 5% и обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества.

"Для снижения затрат в области ежегодно проводят планомерную работу", - подчеркнул Дмитрий Згурский. Так, за первый квартал этого года в целом по отрасли затраты организаций ЖКХ снижены на 5,6% в сопоставимых условиях, или на Br3,8 млн - это 29% от годового задания (более Br13 млн). По словам руководителя, добиться этого удалось за счет снижения расходов на топливно-энергетические ресурсы, выполнения энергосберегающих мероприятий, снижения технологических потерь тепловой энергии и воды, оптимизации численности и т.д.

По информации гендиректора, всего за 4 месяца этого года организации отрасли оказали услуг на Br245 млн. Это на 16,6% больше, чем за такой же прошлогодний период. "В большей степени на показатель повлияла холодная зима - температура наружного воздуха была ниже на 5,5 градуса, чем в предыдущий отопительный период", - уточнил руководитель.

Дмитрий Згурский отметил: для выполнения задачи по качественному водоснабжению потребителей (по итогам года на уровне 95,8%) запланировано строительство 20 станций обезжелезивания. В настоящее время строительно-монтажные работы идут на 12 объектах. Одну станцию - в Великих Автюках Калинковичского района - ввели в эксплуатацию.-0-